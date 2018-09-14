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Кержаков показал фото с подросшими сыновьями
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«Идеальный отец»: Александр Кержаков показал нежное фото с подросшими сыновьями 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Супруга футболиста продолжает находиться на лечении в Таиланде, а в это время Александр Кержаков занимается детьми. Сегодня он поделился снимком, на котором запечатлен с младшим сыном и наследником от прошлых отношений.
Около двух месяцев назад Милана Кержакова заявила о том, что ее муж Александр забрал у нее маленького ребенка. Однако позже девушка призналась, что солгала. Выяснилось, что год назад она впала в депрессию, когда потеряла отца, а также стала принимать запрещенные вещества. Милана извинилась перед мужем за свое поведение и улетела в Таиланд, где сейчас проходит реабилитацию в клинике.
Футболист занят на работе, но все свободное время он посвящает детям. Сегодня Александр поделился нежным фото, на котором он позирует с младшим сыном Артемом, а также с пятилетним сыном Игорем от бывшей супруги Екатерины Сафроновой. Снимок был сделан, когда спортсмен гулял во дворе с наследниками. Поклонники пришли в восторг от трогательного кадра.
«Оооо, какие вы милые», «Александр, вы хороший отец», «Керж был хорошим нападающим и стал отличным отцом», «Так мило… С папой», «Нет, он идеальный отец», — прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что Кержаков пять лет состоял в браке с Марией Головой, которая родила от него дочь Дарью. Однако они развелись в 2010 году. После этого футболист увлекся Екатериной Сафроновой. Они встречались около трех лет, но потом со скандалом расстались. Александр даже выиграл суд, лишив Сафронову родительских прав на их сына Игоря.
Последние три года спортсмен является мужем Миланы, которая подарила ему Артема. Футболист поддерживает общение с наследниками от предыдущих отношений и старается принимать участие в их воспитании.
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