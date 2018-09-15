Дзюба встал на защиту цыган

"Очень рад был увидеть вас, Мистер! Вы — топ-тренер и замечательный человек! Огромная честь была играть под вашим руководством!" — написал форвард под снимком.

Один из пользователей оставил под фотографией комментарий, в котором использовал хэштег #ненавижуцыган. Ответ футболиста не заставил себя ждать.

"Так начал хорошо. Хэштэг безобразный", — написал Дзюба в ответ.

Ранее сообщалось, что Дзюбе после тренировки доверили младенцев.