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Дзюба встал на защиту цыган
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Дзюба встал на защиту цыган 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: instagram
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился фотографией с бывшим главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу, сообщает "Советский спорт".
"Очень рад был увидеть вас, Мистер! Вы — топ-тренер и замечательный человек! Огромная честь была играть под вашим руководством!" — написал форвард под снимком.
Один из пользователей оставил под фотографией комментарий, в котором использовал хэштег #ненавижуцыган. Ответ футболиста не заставил себя ждать.
"Так начал хорошо. Хэштэг безобразный", — написал Дзюба в ответ.
Ранее сообщалось, что Дзюбе после тренировки доверили младенцев.
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