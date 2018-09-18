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«Интер» вырвал победу у «Тоттенхэма»
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«Интер» вырвал победу у «Тоттенхэма» на последних минутах матча 

Советский спорт + ещё 8 4 часа назад
Фото: Reuters
Футболисты "Интера" нанесли поражение "Тоттенхэму" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба.
Автором первого гола стал полузащитник гостей Кристиан Эриксен, отличившийся на 53-й минуте матча.
"Интер" вырвал победу у соперника в самой концовке встречи — на 85-й минуте форвард Мауро Икарди восстановил равновесие, а в добавленное время уругвайский хавбек Матиас Весино принес победу своей команде.
В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти сыграют 3 октября в гостях против ПСВ, а "Тоттенхэм" в тот же день примет в Лондоне "Барселону".
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