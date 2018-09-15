«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм», «Челси» крупно обыграл «Кардифф»

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперёд уже на второй минуте благодаря точному удару полузащитника Лероя Зане. До перерыва хавбек Давид Сильва удвоил преимущество «горожан». Точку в игре поставил полузащитник Рахим Стерлинг на 47-й минуте.

В других матчах пятого тура АПЛ «Челси» на своём поле победил «Кардифф Сити» (4:1), «Борнмут» дома обыграл «Лестер Сити» (4:2), «Кристал Пэлас» на выезде оказался сильнее «Хаддерсфилд Таун» (1:0), «Арсенал» в гостях взял верх над «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).