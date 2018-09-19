Лига чемпионов. Донецкий «Шахтер» добился ничьей в игре с «Хоффенхаймом»

В Харькове завершилась встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и немецким Хоффенхаймом". Хозяева поля сумели добиться ничьей под занавес матча со счетом 2:2. Напомним, что соперники выступают в группе F вместе с "Манчестер Сити" и "Лионом".

Первый тайм получился результативным. Немецкие футболисты забили дважды: у гостей отличились Флориан Гриллич и Хорвард Нордтвейт. Хозяева поля ответили голом Исмаили.

После перерыва донецким футболистам удалось уйти от поражения благодаря усилиям Майкон, забившего мяч на 81-й минуте матча.

Еще в одной встрече Лиги чемпионов голландский "Аякс" на своем поле разгромил греческий АЕК со счетом 3:0.