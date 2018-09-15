Это'О забил дебютный мяч за катарский клуб пяткой

Камерунский форвард «Катар СК» Самюэль Это'о, известный российской публике по выступлениям за махачкалинский «Анжи» забил дебютный мяч пяткой в матче чемпионата Катара против «Аль-Шахании», сообщает "Советский спорт"

Гол стал для футболиста дебютным в новой команде. Несмотря на старания форварда, клуб камерунца уступил сопернику со счетом 2:3.

Это'о перешел в катарский клуб летом 2018-го года. Помимо российского клуба, игрок выступал за испанскую «Барселону» и итальянский «Интер».