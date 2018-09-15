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Это'О забил дебютный мяч за катарский клуб пяткой
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Это'О забил дебютный мяч за катарский клуб пяткой 

Газета.Ru + ещё 6 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Камерунский форвард «Катар СК» Самюэль Это'о, известный российской публике по выступлениям за махачкалинский «Анжи» забил дебютный мяч пяткой в матче чемпионата Катара против «Аль-Шахании», сообщает "Советский спорт".
Гол стал для футболиста дебютным в новой команде. Несмотря на старания форварда, клуб камерунца уступил сопернику со счетом 2:3.
Это'о перешел в катарский клуб летом 2018-го года. Помимо российского клуба, игрок выступал за испанскую «Барселону» и итальянский «Интер».
Ранее форвард сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси признался, что никогда не пересматривает игры со своим участием.
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