В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи у поля

Французский "Кан" создал для болельщиков необычные места на стадионе, сообщает "Советский спорт"

За матчем 5-го тура Лиги 1 "Кан" — "Лион" несколько фанатов наблюдали из джакузи у поля с шампанским в руках. Во втором тайме в джакузи отправились два других болельщика.

Фото размещено в твиттере @GFFN.

Такая возможность представилась благодаря тому, что "Кан" в рамках партнерства с одним из центров талассотерапии провел в соцсетях конкурс, в рамках которого и разыграл билеты на места в джакузи.

Ранее сообщалось, что 70-летний болельщик "Монако" не попал на стадион из-за футболки сборной Франции.