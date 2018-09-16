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В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи
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В чемпионате Франции болельщики смотрели матч из джакузи у поля 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: @GFFN.
Французский "Кан" создал для болельщиков необычные места на стадионе, сообщает "Советский спорт".
За матчем 5-го тура Лиги 1 "Кан" — "Лион" несколько фанатов наблюдали из джакузи у поля с шампанским в руках. Во втором тайме в джакузи отправились два других болельщика.
Фото размещено в твиттере @GFFN.
Такая возможность представилась благодаря тому, что "Кан" в рамках партнерства с одним из центров талассотерапии провел в соцсетях конкурс, в рамках которого и разыграл билеты на места в джакузи.
Ранее сообщалось, что 70-летний болельщик "Монако" не попал на стадион из-за футболки сборной Франции.
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