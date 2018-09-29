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УЕФА оштрафовал Украину за выходки болельщиков
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УЕФА оштрафовал Украину за поведение болельщиков на матче Лиги наций 

Газета.Ru + ещё 101 41 минуту назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) за поведение болельщиков на матче Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Как говорится в сообщении пресс-службы европейской организации, на украинскую сторону наложен штраф в размере €35 тыс. за использование фанатами пиротехники, бросание предметов на газон, попытки прорыва на поле, нанесение ущерба стадиону и общественные беспорядки.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Украины. После игры украинские болельщики попытались проникнуть на поле, из-за чего были атакованы чешской полицией. В ходе конфликта пострадал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России.
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