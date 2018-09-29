УЕФА оштрафовал Украину за выходки болельщиков

УЕФА оштрафовал Украину за поведение болельщиков на матче Лиги наций

Союз европейских футбольный ассоциаций ( УЕФА ) оштрафовал Федерацию футбола Украины (ФФУ) за поведение болельщиков на матче Лиги наций, сообщает "Советский спорт"

Как говорится в сообщении пресс-службы европейской организации, на украинскую сторону наложен штраф в размере €35 тыс. за использование фанатами пиротехники, бросание предметов на газон, попытки прорыва на поле, нанесение ущерба стадиону и общественные беспорядки.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Украины. После игры украинские болельщики попытались проникнуть на поле, из-за чего были атакованы чешской полицией. В ходе конфликта пострадал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Ранее сообщалось, что тренер сборной Чехии покинул свой пост после разгрома от России.