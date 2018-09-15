Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры

Защитник «Тоттенхэма» пальцем проткнул глаз форварда «Ливерпуля»

Нападающий английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино получил ужасную травму глаза в гостевом матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма", сообщает Sport24.

Бразилец был вынужден покинуть поле на 70-й минуте после того, как защитник "шпор" Ян Вертонген попал ему пальцем в глаз.

"Ян Вертонген почти потерял палец в глазнице Роберто Фирмино", — так описали этот эпизод в твиттере Squawka News.

Немецкий наставник красных Юрген Клопп сообщил, что пока не имеет информации о степени серьезности травмы. Отмечается, что из глаза Фирмино капала кровь.

"На данный момент мы не знаем, насколько все серьезно. Я видел этот эпиход издалека, но понятно, что для Фирмино это была неприятная ситуация", — цитирует Клоппа Mirror.

"Ливерпуль", одержавший пятую подряд победу на старте сезона, возглавляет таблицу АПЛ c 15 очками. "Тоттенхэм" потерпел второе поражение подряд и с девятью очками располагается на пятой строчке.