Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол

«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Торонто на стадионе «BMO Филд» и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Забитым мячом в матче отметился нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. В конце первого тайма 36-летний шведский форвард невероятным ударом замкнул навес от Хонатана дос Сантоса.
Для форварда этот мяч стал 500-м в его карьере. Ибрагимович стал третьим среди действующих игроков, который достиг этой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 сентября 2018 г.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матче MLS, в котором отметился 17 забитыми мячами.
Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте этого года из «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру он также успел поиграть за такие клубы, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен». В период с 2001 по 2016 год форвард вызывался в сборную Швеции.