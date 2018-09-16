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Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол
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Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол в карьере 

Чемпионат.com + ещё 22 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Торонто на стадионе «BMO Филд» и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Забитым мячом в матче отметился нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. В конце первого тайма 36-летний шведский форвард невероятным ударом замкнул навес от Хонатана дос Сантоса.
Для форварда этот мяч стал 500-м в его карьере. Ибрагимович стал третьим среди действующих игроков, который достиг этой отметки. Ранее 500 голов забили Криштиану Роналду и Лионель Месси.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матче MLS, в котором отметился 17 забитыми мячами.
Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте этого года из «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру он также успел поиграть за такие клубы, как «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «Пари Сен-Жермен». В период с 2001 по 2016 год форвард вызывался в сборную Швеции.
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