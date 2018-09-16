Ибрагимович невероятным ударом забил 500-й гол в карьере

«Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Торонто на стадионе «BMO Филд» и закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Забитым мячом в матче отметился нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. В конце первого тайма 36-летний шведский форвард невероятным ударом замкнул навес от Хонатана дос Сантоса.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матче MLS, в котором отметился 17 забитыми мячами.