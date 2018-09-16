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Клуб Бекхэма нацелился на Месси
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СМИ: клуб Бекхэма «Интер Майами» хочет пригласить Месси 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американский футбольный клуб "Интер Майами", владельцем которого является бывший английский полузащитник Дэвид Бекхэм, в будущем хочет подписать аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Бекхэм нацелен на приглашение в свой клуб большой футбольной звезды к 2020 году, когда "Интер Майами" начнет выступление в Главной футбольной лиге (MLS). Как сообщает издание, клуб намерен сделать Месси огромное предложение, но пока никто из представителей "Интера" не контактировал с футболистом. Контракт Месси с "Барселоной" заканчивается в 2021 году.
Бекхэм выступал за клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 годы. В контракте англичанина с лигой изначально был прописан пункт о возможной покупке клуба по сниженной цене в $25 млн В 2014 году было объявлено, что Бекхэм активировал этот пункт соглашения, но о создании "Интер Майами" было объявлено только в январе 2018 года. Клуб начнет выступление в MLS в 2020 году.
Месси выступает за "Барселону" с 2003 года, за это время он девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча". Также он является лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 552 гола.
В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в четырех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира. Также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды (128 матчей, 65 голов).
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