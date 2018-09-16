Семак проигнорировал дорогого новичка «Зенита»

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«Оренбург» — «Зенит»: Шатов сыграет впервые с 13 августа, Маркизио — в запасе 

Спорт-Экспресс + ещё 5 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Зенита" на матч 7-го тура чемпионата России. С первых минут в атаке у хозяев сыграет Джордже Деспотович, у гостей пару нападающих составят Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.
С первых минут в составе гостей сыграет полузащитник Олег Шатов, который восстановился от травмы. Хавбек, на счету которого в этом сезоне гол и результативная передача в 4 матчах, не выходил на поле с 13 августа.
Также в заявку сине-бело-голубых вошел новичок команды, экс-полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Для 32-летнего итальянца игра на стадионе "Газовик" может стать дебютной в составе "Зенита".
Составы команд выглядят следующим образом:
"Оренбург": Фролов — Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич — Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич — Деспотович. Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан; "Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин — Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов — Дзюба, Дриусси; Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
Матч "Оренбург" — "Зенит" состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры — 14.00 по московскому времени.
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