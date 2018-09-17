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41-летнего Тотти решили вернуть в футбол
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41-летнего Тотти решили вернуть в футбол 

Lenta.ru + ещё 10 7 часов назад
Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images
Бывший футболист итальянской «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти может возобновить карьеру и перейти в австралийский клуб «АПИА Тайгерс». Об этом сообщает Goal.
«Клуб пытается сделать что-то особенное. Мы уже сделали предложение и ждем результата», — признается представитель австралийской стороны.
Ожидается, что 41-летний Тотти в компании другого ветерана «Ромы» Джузеппе Джаннини посетят четвертьфинал Кубка Австралии между «АПИА Тайгерс» и «Аделаиды Юнайтед», который пройдет 26 сентября.
Тотти на протяжении всей карьеры выступал за «Рому». В его активе 250 голов в 619 матчах. В составе римлян Тотти девять раз становился вице-чемпионом Италии, один раз выигрывал национальное первенство. Тотти был частью итальянской сборной, завоевавшей кубок мира в 2006 году. Игрок завершил карьеру в 2017-м.
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