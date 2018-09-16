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«Краснодар» разгромил «Анжи»
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«Краснодар» в гостях разгромил «Анжи» 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Краснодар" в гостях разгромил махачкалинский "Анжи" со счетом 4:0 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
В составе краснодарской команды голами отметились Вандерсон, Виктор Классон, Павел Мамаев и Иван Игнатьев. "Газета.Ru" провела текстовую трансляцию встречи.
После этой победы "Краснодар" имеет в активе 13 очков и поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.
В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет против "Крыльев Советов", а "Анжи" в гостях встретится с "Динамо".
Россия. Премьер-лига. 7-й тур"Анжи" (Махачкала) — "Краснодар" (Краснодар) — 0:4Голы: 0:1 — Вандерсон, 9; 0:2 — Клаэссон, 14; 0:3 — Мамаев, 58; 0:4 — Игнатьев, 82
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