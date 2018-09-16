«Краснодар» разгромил «Анжи»

«Краснодар» в гостях разгромил «Анжи»

"Краснодар" в гостях разгромил махачкалинский "Анжи" со счетом 4:0 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт"

После этой победы "Краснодар" имеет в активе 13 очков и поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет против "Крыльев Советов", а "Анжи" в гостях встретится с "Динамо".

Россия. Премьер-лига. 7-й тур"Анжи" (Махачкала) — "Краснодар" (Краснодар) — 0:4Голы: 0:1 — Вандерсон, 9; 0:2 — Клаэссон, 14; 0:3 — Мамаев, 58; 0:4 — Игнатьев, 82