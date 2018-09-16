«Звезду» российского футбола избили на улице

Отскочил на несколько метров: Быстрова избили на улице

«Зенита» Похожий на бронзового призера Евро-2008, экс-футболиста «Спартака» Владимира Быстрова человек получил удар по лицу на одной из улиц Санкт-Петербурга. Сам игрок свое присутствие на появившемся в Сети видео инцидента не подтвердил, но и не опроверг.

В воскресенье в интернете появилось видео инцидента с участием человека, очень похожего на футболиста Владимира Быстрова.

Конфликт произошел в Санкт-Петербурге на улице Думской. Похожий на Быстрова человек с жестяной банкой в руке находился у входа в одно из ночных заведений города с радужной дверью. Мужчина смотрел в экран своего смартфона и что-то говорил другим людям.

В какой-то человек ударил предполагаемого Быстрова по лицу. Футболист отскочил на несколько метров и продолжил смотреть в экран смартфона.

Качество видео позволяет сделать вывод, что на ролике почти на сто процентов запечатлен экс-футболист «Зенита» и «Спартака», однако сам футболист факт инцидента не подтвердил. Однако и не опроверг.

«Не знаю, о чем вы говорите. В интернете все что угодно может гулять. Могу ли подтвердить, что присутствую на видео? Не знаю. Я уже три дня нахожусь в Астрахани. Не понимаю, о чем идёт речь».

Это не первая неприятная ситуация, которая происходила с Быстровым.

В декабре 2015 года в дом футболиста, который находится в коттеджном поселке Мистолово Всеволожского района Ленинградской области, ворвались несколько грабителей в камуфляжной одежде и масках.

Злоумышленники проникли на частную территорию в период с 4 до 5 часов утра — они перелезли через забор, связали охранника и отобрали у него личные деньги. Затем грабители застрелили сторожевую собаку — овчарку черного цвета, а также ранили еще одного пса. Орудовали они очень быстро, опасаясь, что сработает сигнализация. В итоге из дома спортсмена были похищены одежда, медали и украшения. Сам Быстров в это время находился в отпуске на Мальдивах.

Быстров начинал свою карьеру в клубе «Зенит» из Санкт-Петербурга. В составе сине-бело-голубых игрок выступал с 2002 по 2005 год, сыграл 82 матча и забил восемь мячей.

После этого полузащитник перешел в стал главного конкурента «львов» — московский «Спартак». Футболист отметил, что у него были проблемы с главным тренером клуба чехом Властимилом Петржелой . Также игрок рассказал, что в детстве болел за красно-белых.

«Я болел за «Спартак»? Верно. Я родом из города Луга Ленинградской области. Но и я, и все мои друзья болели за московский клуб», — отметил футболист.

В составе «Спартака» Быстров выступал с 2005 по 2009 год. На счету хавбека 137 игр и 18 голов. Тем не менее, в 25-летнем возрасте Владимир вернулся в состав «Зенита», чем вызвал негодование болельщиков петербургского клуба, которые неоднократно проводили акции против игрока.

Второй период Быстрова в «Зените» продолжался до 2014 года. За это время полузащитник провел 86 матчей, в которых забил 16 мячей. После этого игрок перешел в «Краснодар». Последний сезон Владимир провел в «Тосно» из Ленинградской области. Сейчас 34-летний игрок находится без клуба. Однако летом появилась информация, что он может перейти в «Урожай», которую хавбек опроверг.

«Я не знаю, что это было с «Урожаем». Я отдыхал в Крыму. Мне никто не звонил, ничего не говорили. Я вообще не знаю, что это за клуб такой — «Урожай». У меня никакой информации нет. Какой может быть контракт, о котором писали, если я не знаю, что такое «Урожай».

Меня друзья из «Краснодара» тоже спрашивали: «Ты чего, в „Урожае“? Почему нам не позвонил?» Никакого «Урожая» близко не было», — цитирует Быстрова Sport24.

Также футболист отметил, что его уже не интересуют условия, на которых бы он выступал за новую команду.

«Для меня не имеет значения ни срок контракта, ни сумма. Это уже не важно. Важно, чтобы мне было комфортно, а тренер хотел видеть меня в команде. Не хочется идти в команду, где снова какие-то закулисные игры, где каждый боится взять ответственность. Попробовал «Тосно» — хватило. Пробовать можно, а вот получишь ли удовольствие — другой вопрос. А если сейчас не будет таких предложений, на этом все? Не поступит — ничего страшного. Придется на рыбалочку ехать, получать удовольствие. «,

За сборную России Быстров провел 47 матчей, в которых забил четыре мяча. На его счету бронзовая медаль за чемпионат Европы — 2008.