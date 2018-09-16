Как заработать на первом туре ЛЧ

Ставки на главные матчи первого тура ЛЧ

Начало следующей недели ознаменуется очередными матчами первого тура Лиги чемпионов. В рамках главного клубного турнира пройдут игры между командами: "Ливерпуль" — "ПСЖ", "Интер" — "Тоттенхэм" и "Реал" — "Рома. Это шанс не только посмотреть классные матчи, но и неплохо на них заработать.

18 сентября

"Интер" — "Тоттенхэм Хотспур"

Матч двух похожих друг на друга команд. Обе уже несколько лет мечтают о качественном шаге вперёд, но в итоге оказываются ни с чем. Обе могут похвастать сильными тренерами, которым часто чего-то не хватает. Обе располагают составом уровня "солидно, но всё же не топ". У обеих есть нападающий, входящий в число лучших "девяток" планеты.

Главное преимущество "Тоттенхэма" — феноменальная сыгранность, рассказали в БК "Лига Ставок" . Костяк "шпор" не меняется уже довольно давно: лондонский клуб перестал продавать лидеров, но из-за строительства стадиона не может позволить себе качественные трансферы. Длина "скамейки" у банды Маурисио Почеттино не впечатляет, зато каждый футболист из основной обоймы прекрасно знает свои задачи и партнёров.

Обновившийся "Интер" этим похвастать не может: Лучано Спаллетти приходится встраивать в команду новичков сразу на нескольких ключевых позициях, а скомканная из-за ЧМ-2018 подготовка к сезону только усугубила ситуацию. "Нерадзурри" на старте сезона частенько выглядели разрозненно и много ошибались в простых эпизодах. Кроме того, давали о себе знать проблемы с физическими кондициями у отдельных игроков.

Всё это обернулось печальным стартом в Серии А. Ужасное (не по счёту, а по качеству игры) поражение от "Сассуоло" сменилось упущенной на "Сан-Сиро" победой в матче с "Торино": 2:0 к 32-й минуте и итоговые 2:2. Даже разгром "Болоньи" (3:0) в третьем туре не очень-то убедил. "Интер" открыл счёт только в середине второго тайма, и в итоге забил три мяча с четырёх ударов в створ.

Зато итальянский клуб сможет рассчитывать на поддержку трибун и преимущество в свежести. "Тоттенхэм" (как и "Интер") проведёт ближайший матч в субботу, вот только соперником будет не новичок Серии А "Парма", а финалист Лиги чемпионов "Ливерпуль". После энергозатратной игры "шпорам" предстоит перелёт из Лондона в Милан, где придётся играть через два дня на третий.

При этом "Интер" проведёт встречу с "Пармой" на своём поле и не столкнётся с необходимостью переезда. С учётом ограниченной ротации "Тоттенхэма", преимущество в свежести должно быть на стороне хозяев. Два матча за трое суток после напряжённой работы в национальных командах — это нелегко.

Составы у обеих команд хороши, но "Тоттенхэм" на старте сезона сильнее по качеству игры, а "Интер" будет иметь небольшую фору в физической готовности. Соперники сопоставимы по силам, к тому же обе команды вполне устроит ничья. Раз так, самый простой вариант — "ничья" за очень хорошие 3.25.

Матчи на фоне усталости часто получаются малорезультативными. Второй момент — обеим командам некуда торопиться. Главное — плавно вкатиться в турнир и набрать хотя бы одно очко. Наличие в группе В "Барселоны" фактически не оставляет права на ошибку: в случае поражения шансы на выход в плей-офф резко сократятся.

(Сделать ставку) . В общем, предпосылок для аккуратного начала игры более чем достаточно. Раз так, "тотал меньше 2,5 мячей" за 1.75, "ничья в первом тайме" за 2.05, "оба тайма меньше 1,5 мячей" за 2.25 и "обе забьют — нет" за 1.95 — вполне интересные варианты вы можете выбрать в БК «Лига Ставок»

"Ливерпуль" — "ПСЖ"

Главный матч первого тура группового этапа. Обе команды любят атакующий футбол и высокий прессинг, что обещает зрителям весёлую бойню. Разумеется, самые очевидные ставки отпадают из-за унылых коэффициентов. Например, "обе забьют" идёт за смешные 1.40, а "тотал больше 2,5 мячей" — за 1.45.

При использовании высокого прессинга огромное значение имеют слаженность и баланс. Но Томас Тухель возглавил парижан минувшим летом, а Юрген Клопп уже играл с "Ливерпулем" в финалах двух европейских турниров. Потому логично предположить, что степень автоматизма во взаимодействиях английского клуба находится на более высоком уровне. Раз так, шансы мерсисайдцев выглядят куда солиднее.

Вполне вероятен вариант, при котором красные обнажат все пробелы и недостатки в игре "ПСЖ". Они могут быть незаметными или казаться малозначительными на фоне плюшевого чемпионата Франции, но дьявольски агрессивный "Ливерпуль" Клоппа поместит парижан в принципиально иные условия и проверит соперника на прочность.

Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на список соперников "ПСЖ" стартовых турах Лиги 1. "Кан", "Генгам", "Анже", "Ним" и "Сент-Этьен" — звучит словно названия блюд из вегетерианского меню. Вот только нынешний "Ливерпуль" — это прожорливый хищник с огромными клыками, а не покорный ягнёнок.

Мерсисайдцы любят агрессивное начало матчей, особенно — на своём поле. "Победа хозяев в первом тайме" за 2.65, "хозяева откроют счёт в первом тайме" за 2.25 имеют неплохие шансы на проход. Также можно было бы подумать о варианте "гол в первые 15 минут", но коэффициент по меркам подобных ставок не слишком высок (2.25).

(Сделать ставку) . В остальном варианты довольно типичны. Надо учитывать, что "ПСЖ" провёл свой матч в национальном чемпионате на день раньше. Если вы думаете, что англичане не подсядут после перерыва в связи с игрой против "Тоттенхэма", берите победу "Ливерпуля" за 2.20 в БК "Лига Ставок". Кроме того, можно покрутить линии на тоталы: ТБ 3,5 мячей оценён в 2.10. Рискованно, но интересно

19 сентября

"Реал Мадрид" — "Рома"

Довольно скучная с точки зрения ставок встреча. Классическая линия на случай домашней игры фаворита с аутсайдером не оставляет пространства для манёвра. Победа "Реала" идёт с удручающим коэффициентом 1.40, во столько же оценён тотал больше 2,5 мячей. Тоска.

Мадридцы сыграли под руководством Хулена Лопетеги слишком мало матчей для полноценных выводов, да и уровень соперников был не самым высоким. После битвы с "Атлетико" за Суперкубок УЕФА "сливочные" победили "Хетафе", "Жирону" и "Леганес". В такой ситуации ставка на победу "Реала" с форой (скажем, "-1,5" за 1.95) может показаться поспешной и неоправданной.

С другой стороны, "королевский клуб" будет играть дома, вдобавок к этому нестабильная "Рома" свой матч в национальном первенстве проведёт на сутки позже. Римляне постараются потрепать хозяев на контратаках, но пожары в обороне у подопечных Эусебио Ди Франческо возникают чересчур часто даже для старта сезона.

Проведение перестройки при игре на три фронта — тяжёлое занятие, потери очков и поражения практически неизбежны. "Рома" уже недобрала баллов в чемпионате Италии, а уход Алиссона и постоянные ошибки центральных защитников делают шансы команды призрачными. "Хозяева забьют в каждом тайме" за 1.85 и "индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 мячей" за 2.00 в БК «Лига Ставок» заслуживают внимания.