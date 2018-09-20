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За слезы Роналду пообещали расплату
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За слезы Роналду пообещали расплату 

Lenta.ru + ещё 85 3 часа назад
Фото: Reuters
Катя Авейру, сестра нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, отреагировала в Instagram-аккаунте на удаление брата в матче с «Валенсией» в Лиге чемпионов.
«Стыдно за наш футбол. Я верю, что справедливость восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но бог никогда не дремлет. Они еще заплатят за твои слезы», — написала Авейру.
19 сентября Роналду получил красную карточку в матче с «Валенсией». Судья Феликс Брых посчитал, что форвард ударил по лицу защитника соперника Джейсона Мурильо, и удалил нападающего «Ювентуса». Роналду покинул поле в слезах.
Для 33-летнего футболиста красная карточка стала первой за всю карьеру в Лиге чемпионов. Роналду пропустит следующую встречу группового этапа против «Янг Бойз», которая пройдет 2 октября.
Играя в меньшинстве, «Ювентус» победил «Валенсию» со счетом 2:0. Оба мяча забил хавбек Миралем Пьянич, дважды реализовавший пенальти — на 45-й и 51-й минутах.
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