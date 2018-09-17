Алан Дзагоев переживает кризис в отношениях с женой

На днях появилась информация, что в семье футболиста есть серьезные проблемы. Знакомые пары рассказали, что Алан Дзагоев и Зарема Абаева больше не живут вместе.

Алан Дзагоев отлично показал себя на прошедшем чемпионате мира по футболу. Однако во время одной из игр он получил серьезную травму. Несколько недель спортсмену пришлось провести в больнице, а потом еще некоторое время он восстанавливался перед тем, как выйти на поле. А на днях стало известно, что у него не все гладко и в семье. Знакомые футболиста заверили, что он живет один, так как его супруга Зарема Абаева еще несколько месяцев назад уехала к родителям во Владикавказ вместе с детьми: пятилетней Эланой и двухлетним Хетагом.

Слухи о разладе в семье Дзагоева появились еще в прошлом году, но никто из супругов не подтверждал эту информацию. Отец спортсмена Элизбар Дзагоев лишь обмолвился, что у Алана произошел конфликт с Заремой. «Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся», — отметил он. А жена одного из приятелей-футболистов объяснила, почему у полузащитника появились проблемы в семье.

«Алан, когда выпьет, слетает с катушек. Из-за этого все конфликты. Может даже оскорбить жену. А Зарема — гордая, такое не прощает», — рассказала женщина. Свое имя она предпочла сохранить в тайне.