Жена сбежала от Дзагоева

Супруга футболиста ЦСКА Алана Дзагоева Зарема забрала детей и уехала от мужа. Об этом сообщает Eg.ru со ссылкой на «знающих людей».

По данным издания, женщина отправилась во Владикавказ к родителям. Отец полузащитника Элизбар Дзагоев отметил, что не лезет в дела сына.

«Они молодые, с гонором. Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся», — отметил мужчина.

Жена одного из футболистов-приятелей Дзагоева заявила Eg.ru , что все конфликты пары происходят, так как игрок «слетает с катушек», когда выпьет. По словам собеседницы издания, в таком состоянии он может даже оскорбить жену, а гордая Зарема такого не прощает.

Женщина рассказала, что однажды Дзагоев всю ночь провел в стриптиз-клубе, выпивал и в итоге даже не мог идти самостоятельно. Кроме того, супруга якобы застала футболиста с другой и приревновала. Собеседница Eg.ru добавила, что мать девушки «воду мутит», так как недовольна зятем.

Дзагоев в 2012 году женился на Зареме Абаевой, артистке московского ансамбля «Алания» и выпускнице юридической академии. В 2013 году у пары родилась дочь, а в 2016-м — сын.