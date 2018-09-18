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Жена сбежала от Дзагоева
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Жена сбежала от Дзагоева 

Рамблер + ещё 3 36 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Супруга футболиста ЦСКА Алана Дзагоева Зарема забрала детей и уехала от мужа. Об этом сообщает Eg.ru со ссылкой на «знающих людей».
По данным издания, женщина отправилась во Владикавказ к родителям. Отец полузащитника Элизбар Дзагоев отметил, что не лезет в дела сына.
«Они молодые, с гонором. Ну поссорились, с кем не бывает? Сами разберутся», — отметил мужчина.
Жена одного из футболистов-приятелей Дзагоева заявила Eg.ru, что все конфликты пары происходят, так как игрок «слетает с катушек», когда выпьет. По словам собеседницы издания, в таком состоянии он может даже оскорбить жену, а гордая Зарема такого не прощает.
Женщина рассказала, что однажды Дзагоев всю ночь провел в стриптиз-клубе, выпивал и в итоге даже не мог идти самостоятельно. Кроме того, супруга якобы застала футболиста с другой и приревновала. Собеседница Eg.ru добавила, что мать девушки «воду мутит», так как недовольна зятем.
Дзагоев в 2012 году женился на Зареме Абаевой, артистке московского ансамбля «Алания» и выпускнице юридической академии. В 2013 году у пары родилась дочь, а в 2016-м — сын.
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