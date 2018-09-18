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«Барселона» разгромила ПСВ
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Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над ПСВ в матче группового этапа Лиги чемпионов 

ТАСС + ещё 62 4 часа назад
Фото: © AP/Manu Fernandez
Испанский футбольный клуб "Барселона" со счетом 4:0 разгромил голландский ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Голы в составе каталонцев забили Лионель Месси (32, 77, 87-я минуты встречи) и Усман Дембеле (75). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален французский защитник "Барселоны" Самюэль Умтити.
Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 14 сезонах Лиги чемпионов подряд. Первым был испанец Рауль.
В другом матче группы итальянский "Интер" дома обыграл английский "Тоттенхэм" — 2:1, уступая в счете до 86-й минуты. После первого тура "Барселона" возглавляет турнирную таблицу группы B, второе место занимает "Интер", третье — "Тоттенхэм", ПСВ замыкает таблицу.
В следующем матче "Барселона" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом". ПСВ примет "Интер". Обе встречи состоятся 3 октября.
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