Болельщиков наказали за шутку над россиянкой

Трех фанатов сборной Аргентины наказали за «возмутительное» поведение во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. Об этом сообщает Rheinische Post.

По информации немецкого издания, наказанию в виде двухлетнего запрета на посещение футбольных матчей подверглись Нестор Пенови, убедивший не говорящую по-испански молодую россиянку повторить на камеру «сексистские» высказывания, а также еще двое его соотечественников, заставившие мужчину в тюрбане произнести слово «бомба» на испанском языке.

Поступок 47-летнего Пенови имел широкий резонанс еще во время российского мундиаля. Тогда аргентинцу запретили посещать оставшиеся матчи турнира, а министр безопасности Аргентины назвала его невоспитанным сексистом. Позже Пенови извинился за свое поведение.