Ещё
Болельщиков наказали за шутку над россиянкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болельщиков наказали за шутку над россиянкой 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трех фанатов сборной Аргентины наказали за «возмутительное» поведение во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. Об этом сообщает Rheinische Post.
По информации немецкого издания, наказанию в виде двухлетнего запрета на посещение футбольных матчей подверглись Нестор Пенови, убедивший не говорящую по-испански молодую россиянку повторить на камеру «сексистские» высказывания, а также еще двое его соотечественников, заставившие мужчину в тюрбане произнести слово «бомба» на испанском языке.
Поступок 47-летнего Пенови имел широкий резонанс еще во время российского мундиаля. Тогда аргентинцу запретили посещать оставшиеся матчи турнира, а министр безопасности Аргентины назвала его невоспитанным сексистом. Позже Пенови извинился за свое поведение.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе сделала громкое заявление22
Загитова ответила Медведевой69
Медведева и Загитова: кто круче1
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке25
«Звезду» российского футбола избили на улице12
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение