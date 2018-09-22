«Бавария» обыграла соперника «Локомотива» по ЛЧ

«Бавария» обыграла соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов

Мюнхенская "Бавария" переиграла "Шальке-04" в матче четвертого тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт"

Роберт Левандовски. Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс Арена", завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Хамес Родригес

В следующем туре "Бавария" примет "Аугсбург", а "Шальке" на выезде встретится с "Фрайбургом".

Германия. Бундеслига. 4-й тур"Шальке-04" (Гельзенкирхен) — "Бавария" (Мюнхен) — 0:2Голы: 0:1 — Родригес, 8; 0:2 — Левандовски, 64 (пенальти)