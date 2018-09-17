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Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
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Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного портала Sports.ru 

ТАСС + ещё 26 2 часа назад
Фото: ТАСС
Журналист Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного интернет— журнала Sports.ru, с первого сентября он занимает должность заместителя генерального директора. Об этом Дудь сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.
"С 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru — реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор — Александр Аксенов, шеф-редактор — Влад Воронин", — написал журналист.
Он отметил, что остается на портале в качестве заместителя гендиректора.
"Буду помогать [гендиректору портала] Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего — деньгами (контентом — тоже, но меньше)", — добавил Дудь.
Юрий Дудь работал в должности главного редактора Sports.ru с осени 2011 года. Также работал телеведущим на каналах "НТВ-Плюс", "Россия-2", "Спорт1", "Матч ТВ", является автором и ведущим шоу "вДудь" на Youtube.
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