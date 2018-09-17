Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам

Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного портала Sports.ru

Журналист Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного интернет— журнала Sports.ru , с первого сентября он занимает должность заместителя генерального директора. Об этом Дудь сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

"С 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru — реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор — Александр Аксенов, шеф-редактор — Влад Воронин", — написал журналист.

Он отметил, что остается на портале в качестве заместителя гендиректора.

"Буду помогать [гендиректору портала] Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего — деньгами (контентом — тоже, но меньше)", — добавил Дудь.

Юрий Дудь работал в должности главного редактора Sports.ru с осени 2011 года. Также работал телеведущим на каналах "НТВ-Плюс", "Россия-2", "Спорт1", "Матч ТВ", является автором и ведущим шоу "вДудь" на Youtube.