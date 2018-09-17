Ибрагимович потребовал у соперника покорности

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал стычку с канадским хавбеком Майклом Брэдли в матче MLS против «Торонто». Слова шведа приводит Sportsnet.

«Брэдли — философ от футбола. Ему следует слушаться моих слов. У меня голов больше, чем у него матчей», — заявил 36-летний нападающий после матча.

Usually other players quickly back down from confrontations with Zlatan, and he became quite angry when Michael Bradley refused to be intimidated.



Fascinating interchange between two extremely intense characters. I'd love for that to be mic'd up!#TORvLA #TFCLive #LAGalaxy #MLS pic.twitter.com/tJ8LE1ftyx— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) 16 сентября 2018 г. Кадры эпизода опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь @JogaBonito_USA. Конфликт между игроками вспыхнул в самой концовке встречи. Швед вмешался в спор Брэдли с арбитром, после чего футболисты обменялись фразами на повышенных тонах. Канадец отказался комментировать стычку с Ибрагимовичем.

Матч завершился победой «Торонто» со счетом 5:3. В той же встрече Ибрагимович отметился 500-м голом в профессиональной карьере.