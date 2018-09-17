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Футболист завершил карьеру в перерыве матча
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Футболист завершил карьеру в перерыве матча 

Lenta.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Andy Lyons / Getty Images
Корнербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Баффало Биллс» американец Вонта Дэвис покинул стадион в перерыве матча против «Лос-Анджелес Чарджерс» после чего объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает The Sun.
Футболист во время перерыва направился в раздевалку, переоделся и покинул стадион. Один из одноклубников Дэвиса назвал его поведение «абсолютно неуважительным». «Биллс» уступили в этой встрече со счетом 6 — 28. Позже, сам игрок объяснил случившееся, опубликовав пост в Instagram.
По его словам, за десятилетнюю карьеру он прошел через череду травм и операций, заставляя свое тело быть готовым к каждой игре.
«Выйдя в этот вечер на поле я жестко и быстро столкнулся с реальностью: я понял, мне здесь больше не место», — подчеркнул 30-летний спортсмен.
Дэвис выступал в НФЛ с 2009 года. В его послужном списке, помимо «Биллс», значатся такие клубы как «Майами Долфинс» и «Индианаполис Колтс».
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