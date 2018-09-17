Ноль голов с игры: что происходит со «Спартаком»

Московский «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу. Красно-белые на домашнем стадионе уступили грозненскому «Ахмату». Несмотря на текущее второе место, за семь прошедших игр столичный клуб ни разу не отличился с игры. «Газета.Ru» разбиралась, что происходит с командой Массимо Карреры.

Московский «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Красно-белые уступили на домашнем стадионе со счетом 1:2. Причем, решающий мяч в ворота хозяев влетел после удара воспитанника столичного клуба Антона Швеца.

Несмотря на то, что эта неудача стала для «Спартака» первой в нынешнем сезоне чемпионата России, потеря очков очень болезненно сказалась на коллективе.

Отставание от лидирующего «Зенита» теперь увеличилось до пяти очков. Более того, сегодня красно-белые могут откатиться на третью строчку, если «Ростов» не проиграет «Уралу».

Так почему же проиграл «Спартак»? На пресс-конференции поражение попробовал объяснить главный тренер итальянец Массимо Каррера. По его мнению, футболистам не хватило мотивации.

«В первом тайме мы вышли на поле без злости, это и сыграло важную роль. Нам тяжело забивать, чаще всего это заслуга соперника. Когда сталкиваешься с соперником, который играет от обороны, это всегда сложно. Так было и в сезоне, когда мы стали чемпионами», — приводит слова главного тренера московского клуба ТАСС.

Тренер «Ахмата» Роман Пилипчик, который раньше работал в «Спартаке», с Каррерой не согласился. Специалист отметил, что три очка его команде принес глубокий анализ игры соперника.

«Я не могу сказать, что сегодняшняя победа является чем-то необычным.

Мы глубоко проанализировали «Спартак» и нашли их слабые стороны. Действовали согласно тому, что требовал главный тренер.

Были выдвинуты определенные моменты, футболисты справились и добились результата. Мы сыграли компактно в обороне.

«Спартак» все время играет по одной и той же схеме, пытается очень высоко отобрать мяч, за спиной появляются большие пространства, свободные зоны, поэтому, например, вышел левый вингер Бернард Бериша, обладающий хорошими скоростными качествами», — рассказал Пилипчук в эфире телеканала «Матч Премьер».

Что говорит статистика? «Спартак» почти в два раза больше владел мячом — 64 процента против 36-ти у грозненцев. Однако сделать с этим преимуществом ничего не смог. По количеству ударов в створ у команд равенство — по пять, хотя красно-белые били гораздо чаще — 12 попыток против девяти.

Очевидно, что в нынешнем сезоне столичная команда испытывает проблемы с тем, чтобы создавать опасные моменты с игры.

Абсолютно все голы «Спартака» в чемпионате России этого сезона были забиты со стандартов — пять после розыгрыша угловых, один — с пенальти. При такой статистике текущее второе место выглядит настоящим чудом.

Однако заглядывать вперед страшно, ведь уже на этой неделе красно-белым предстоят важнейшие матчи — старт в групповом этапе Лиги Европы и дерби с ЦСКА.

20 сентября «Спартак» на выезде в 19:55 по московскому времени сыграет с австрийским «Рапидом». 23 числа подопечным Массимо Карреры в 19.00 предстоит встреча с ЦСКА на поле соперника. Пока сложно сказать, за счет команда будет выбираться из кризиса.

Сильный удар по «Спартаку» оказал и отказ легенды английского футбола Джона Терри. 37-летний защитник подумал о детях, которым, по его мнению, будет сложно в Москве, уже после того, как прошел медосмотр. Тем не менее, болельщики находят в неудачах клуба и повод для шуток.

«После ухода Джона Терри нужно время, чтобы наладить игру в обороне», — заметил один из фанатов красно-белых в социальных сетях.

Однако игроки пребывают явно не в самом лучшем расположении духа. После матча с «Ахматом» ни один из спартаковцев не захотел общаться с журналистами, что является явным нарушением регламента.

Пока еще проблемы в игре на команде существенно не отразились. «Спартак» пока не стартовал в Лиге Европы, а в чемпионате России клуб остается вторым. Каррера еще может все исправить без серьезных турнирных потерь. Вот только времени на это остается мало.