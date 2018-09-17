В «Реале» порадовались уходу Роналду

Гарет Бэйл: После уход Роналду стало больше командной работы

Напомним, 33-летний португалец в летнее трансферное окно подписал контракт с «Ювентусом» на четыре года.

«Очевидно, что ситуация отличается от той, которой она была при Роналду. Да, пожалуй, я чувствую себя немного более расслабленно. Стало больше командной работы, чем сосредоточенности вокруг одного игрока», — приводит слова Бэйла BT Sport.

После четырех туров испанской примеры «Реал» с 10-ю очками занимает второе место в турнирной таблице.

29-летний Бэйл в текущем сезоне провел пять матчей за мадриский клуб, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.