Касильяс установил рекорд Лиги чемпионов

Касильяс стал первым футболистом, сыгравшим в 20 сезонах Лиги чемпионов

Голкипер «Порту» Икер Касильяс вышел с первых минут на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке». 37-летний испанец стал первым в истории футболистом, который принял участие в 20 розыгрышах Лиги чемпионов, информирует Opta. Касильяс дебютировал в ЛЧ в 1999 году в составе мадридского «Реала» и с тех пор провёл 167 матчей (рекорд), в которых пропустил 186 голов. Икер трижды становился победителем турнира.

Соперниками «Порту» и «Шальке» по группе D являются «Галатасарай» и «Локомотив». «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча между турецкой и российской командами.