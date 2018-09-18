Ибрагимович нагибает Америку

Словил звезду

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович довел счет своим голам до 500. Сделав себе имя в европейском футболе, Ибрагимович не успокаивается. Он все так же беспощаден к сопернику, все так же хорош в воздухе и бесподобен в треш-токе. Как живется в Америке вздорному Златану — в материале «Ленты.ру»

Вызов дьявола

Шведская суперзвезда в Главной лиге футбола (MLS) уже добрых полгода. Боссы «Гэлакси» должны быть счастливы, что пошли на сделку с бывшим «красным дьяволом»: Ибрагимович не только исправно терзает оборону соперника. Народ жаждет видеть нападающего вживую. А маркетинговый потенциал…. Спустя неделю после объявления о переходе футболиста майки с заветным именем буквально смели с прилавков клубных магазинов. И это при том, что одна штука обойдется желающему в 179,99 доллара. Сам скандинав словно предвосхитил грядущий успех. В местной газете появилось письмо новичка, где на клубном бланке значилось своеобразное приветствие гражданам Лос-Анджелеса: «Не за что». И фотография Златана на весь разворот.

Очень по-златановски.

Долго раскачиваться в MLS шведу не пришлось. Уже в дебютном матче, в дерби «города ангелов», Ибрагимович пальнул по воротам с 33 метров. Как позже признался сам автор шедевра, бежать до ворот он был уже не в силах. Пришлось бить.

Коктейль из наглости, самоиронии и адского рвения — вот что предлагает Ибра новым фанатам. Уже на второй месяц своего пребывания в Штатах Златан появляется в эфире сверхпопулярного шоу Джимми Киммела . Ведущий спросил, не считает ли швед, что его звездный статус загоняет одноклубников по «Гэлакси» в тень. «Не-не-не. Я превращаю их в суперзвезд. Вот как тебя сейчас», — парировал форвард. В этом выпуске Златан слишком крут, чтобы просто отвечать на вопросы. Это надо видеть.

Июньский номер журнала Body Issue выходит с татуированным Златаном. В следующем месяце Ибрагимович, прибывший, по его собственным словам, завоевывать Америку, попадает в число пятидесяти «наиболее влиятельных людей в спортивной культуре» по версии Bleacher Report. Каждое нестандартное движение шведа на поле и вне его подхватывается волнами социальных сетей. Америка любит Ибрагимовича. И, кажется, готова простить своей главной футбольной звезде все.

Ему, по сути, сошла с рук игра на душевных струнах фанатов: в преддверии чемпионата мира народ жаждал знать, появится ли Ибрагимович в составе шведской сборной в России. В тренерском штабе национальной команды проблем с этим не было. Нет Златана, нет проблемы.

«Тре кренур» выбили себе путевку на мундиаль без помощи нахального ветерана. «Златана абсолютно точно нет в планах сборной на турнир, потому что он сказал "нет". Все остальные, кто сказал "нет", тоже не включены в состав», — заявил тренер шведов Янне Андерссон еще в апреле. В это же время сам Златан подогревал слухи о своем появлении в России. Позже выяснилось, что Ибра появится на турнире в качестве звездного гостя. Но, признаться, с этой ролью куда круче справился легенда аргентинского футбола Диего Марадона

Львиное сердце

Что бы не писали про MLS, и как бы турнир не оценивали европейские снобы: футбол в США прогрессирует. Ибрагимович приехал в тот чемпионат, каким он был всего десять лет назад. Сегодняшний турнир более динамичен. Его выбирают не только крепкие ветераны вроде немца Бастиана Швайнштайгера или итальянского маэстро Андреа Пирло . Сюда приезжают и те, кто, как казалось, могли бы продолжить активно выступать и в ведущих европейских чемпионатах. Это касается и звездных североамериканцев вроде канадца Майкла Брэдли или американского нападающего Джози Алтидора. И легионеров, наиболее знаковым из которых для MLS стал форвард «Торонто» Себастьян Джовинко

И да, защитникам (да и подчас арбитрам) не всегда удается угнаться за более классными атакующими игроками. Или, в случае с опытными мастерами, угадать их движения. Поэтому команды MLS прежде всего конкурируют в атакующих линиях.

Тем более, Ибрагимович привез из Европы и груз выступлений в ведущих лигах. Уже из Америки форвард выложил в сеть фото колена, пострадавшего еще в Англии, когда он рубился за « Манчестер Юнайтед ». Рабочий инструмент звездного нападающего предстал во швах, с торчащими нитками. Да, Ибрагимович еще в полном порядке. Но держаться на таком уровне ему нелегко.

Возможно и от этого Златан требователен к окружению. И если оно, по его понятиям, ведет себя неподобающим образом, сдерживаться Ибрагимович не намерен. Хотя, глядя на статистику футболиста в США, сложно назвать его грубым. Швед всего пять раз видел перед собой горчичник и лишь однажды покинул поле. Зато как!

Защитник «Монреаль Импэкт» Майкл Петрассо имел неосторожность наступить на ногу шведскому голеадору. Сделал он это, вероятнее всего, не специально. Футболист просто-напросто пятился. Но Ибрагимович разбираться не стал. Он отвесил обидчику подзатыльник и отправился досматривать матч в раздевалку.

К тому же, в самом начале американской карьеры арбитры проявляли к Ибрагимовичу немалую снисходительность. В майском поединке против «Хьюстон Динамо» швед, избавляясь от опеки соперника, движением локтя повалил того на газон. Рефери эпизод заметил, но грубость шведа счел достойной лишь устного предупреждения. Соцсети, возможно переоценив эпизод, гудели — неужели это не удаление?

Но несмотря на царские замашки, Ибрагимович исправно радует болельщиков «Гэлакси» голами. Швед занимает третью строчку в списке снайперов лиги, отправив в сетку ворот соперников 17 мячей. Причем, в отличие от лидера бомбардирского спора Хозефа Мартинеса (на счету венесуэльца 28 мячей), швед провел на шесть игр меньше.

А в матче против «Торонто» скандинав вспомнил молодость, заодно забив 500-й гол в карьере. Ибрагимович вновь изобразил тхэквондиста, с легкостью отправив мяч в ворота канадцев с разворота. Юбилейный гол тем не менее не спас клуб Ибрагимовича. Матч «Гэлакси» провалил. В «Торонто», как никак, в атаке по-прежнему феерит как раз Джовинко. Под конец встречи у шведа не выдержали нервы. Перепалка Брэдли с арбитром неожиданно привлекла его внимание.

Канадец не стал уступать Ибрагимовичу. Не спасовал перед его угрожающей фигурой. Подобное неповиновение пришлось явно не по душе Златану. После встречи он через СМИ попытался напомнить вздорному сопернику — кто есть кто.

«Брэдли — философ от футбола. Ему следует слушаться моих слов. У меня голов больше, чем у него матчей», — заявил 36-летний форвард.

Ибрагимович все еще оставляет поклонникам футбола простой выбор: обожать или ненавидеть. Причем, он порой специально делает так, чтобы больше становилось именно хейтеров. Ведь, как признался сам футболист, ненависть придает ему энергию. Большего ему и не нужно.