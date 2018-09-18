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От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен
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Жена ушла от Дзагоева из-за измен и пьянства 

Рамблер 18 сентября 2018
Супруга футболиста ЦСКА Алана Дзагоева Зарема забрала детей и уехала от мужа, сообщает интернет-портал «Регион online».
1/8  Зарема Дзагоева, жена полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, перестала жить с мужем и отправилась в Северную Осетию, сообщает интернет-портал «Регион online»
Фото:
2/8  Как информирует ряд изданий, супруга футболиста забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан
Фото:
3/8  Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева
Фото:
4/8  При этом официальный представитель игрока Дарья Арсланова опровергла эту информацию
Фото:
5/8  «В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», — заявила она
Фото:
6/8  Алан и Зарема поженились в 2012 году. Зарема старше Алана на три года
Фото:
7/8  Они воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Элану и двухлетнего сына Хетага
Фото:
8/8 
Фото:
Зарема Дзагоева, жена полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, перестала жить с мужем и отправилась в Северную Осетию, сообщает интернет-портал «Регион online».
Как информирует ряд изданий, супруга футболиста забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан. Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева.
При этом официальный представитель игрока Дарья Арсланова опровергла эту информацию.
«В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», — заявила она.
Алан и Зарема поженились в 2012 году. Зарема старше Алана на три года. Они воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Элану и двухлетнего сына Хетага.
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