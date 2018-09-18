От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен

Жена ушла от Дзагоева из-за измен и пьянства

Они воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Элану и двухлетнего сына Хетага

7/8 Они воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Элану и двухлетнего сына Хетага

Алан и Зарема поженились в 2012 году. Зарема старше Алана на три года

6/8 Алан и Зарема поженились в 2012 году. Зарема старше Алана на три года

«В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», — заявила она

5/8 «В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», — заявила она

При этом официальный представитель игрока Дарья Арсланова опровергла эту информацию

4/8 При этом официальный представитель игрока Дарья Арсланова опровергла эту информацию

Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева

3/8 Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева

Как информирует ряд изданий, супруга футболиста забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан

2/8 Как информирует ряд изданий, супруга футболиста забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан

Зарема Дзагоева, жена полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, перестала жить с мужем и отправилась в Северную Осетию, сообщает интернет-портал «Регион online»

1/8 Зарема Дзагоева, жена полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, перестала жить с мужем и отправилась в Северную Осетию, сообщает интернет-портал «Регион online»

Супруга футболиста ЦСКА Алана Дзагоева Зарема забрала детей и уехала от мужа, сообщает интернет-портал «Регион online».

«Регион online». Зарема Дзагоева, жена полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева , перестала жить с мужем и отправилась в Северную Осетию, сообщает интернет-портал

Как информирует ряд изданий, супруга футболиста забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан. Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева.

При этом официальный представитель игрока Дарья Арсланова опровергла эту информацию.

«В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», — заявила она.

Алан и Зарема поженились в 2012 году. Зарема старше Алана на три года. Они воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Элану и двухлетнего сына Хетага.