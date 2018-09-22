«Динамо» уступило «Анжи» в матче восьмого тура РПЛ

Московское «Динамо» на своём стадионе уступило махачкалинскому «Анжи» в матче восьмого тура Российской премьер— лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победа махачкалинскому клубу принёс точный удар Андреса Понсе на 49-й минуте.

Благодаря победе «Анжи» ушёл с последнего места и с шестью очками переместился на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» расположилось на восьмом месте с десятью набранными баллами.

Ранее екатеринбургский «Урал» в гостях переиграл красноярский «Енисей» в матче восьмого тура РПЛ.