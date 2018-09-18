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Глушаков прокомментировал отстранение от тренировок
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Глушаков прокомментировал информацию об отстранении от тренировок 

Газета.Ru + ещё 69 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Хавбек столичного "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своем отношении к отстранению от тренировок после того, как он лайкнул видеоролик актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры после поражения от грозненского "Ахмата" со счетом 1:2, сообщает "РИА Новости".
Сообщается также, что оба игрока, с высокой долей вероятности, не примут участия в первом матче красно-белых в текущем розыгрыше Лиги Европы против венского "Рапида".
"Это цирк. Цирк", — лаконично оценил ситуацию Глушаков.
После того, как неосторожные действия футболистов стали известны широкой общественности, капитан "Спартака" Глушаков заявил, что его "одобрение" не связано с самим роликом актера и добавил, что "он не идиот, чтобы ставить лайки под постами с наездом на тренера". Ещенко же и вовсе убрал свой лайк с пресловутого поста Назарова.
Ранее санкт-петербургский "Зенит" посмеялся над скандалом в "Спартаке" из-за стихотворения.
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