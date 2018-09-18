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«Реал» оказался сильнее без Роналду
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Игрок «ПСЖ» отметил прогресс «Реала» после ухода Роналду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес поделился мнением об изменениях в игре мадридского "Реала" после ухода из клуба нападающего Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
Бразилец отметил, что "сливочные" стали опаснее с уходом португальца.
"Реал" с уходом Криштиану играет в более командный футбол и стал немного хитрее, чем был до этого. Раньше все в атаке завершал Криштиану, сейчас же все немного опаснее. По крайней мере, с моим видением футбола и идеей этой игры. А я все-таки немного в этом понимаю. Теперь с "Реалом" будет нелегко справиться, они играют в командный футбол. Конечно, Криштиану — большая потеря для Мадрида. Но "Реал" — это "Реал", — приводит слова футболиста Marca.
33-летний Роналду этим летом покинул "королевский клуб" и стал игроком "Ювентуса".
Ранее сообщалось, что "Ювентус" намерен приобрести "нового Роналду".
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