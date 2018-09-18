«Реал» оказался сильнее без Роналду

Игрок «ПСЖ» отметил прогресс «Реала» после ухода Роналду

Бразилец отметил, что "сливочные" стали опаснее с уходом португальца.

"Реал" с уходом Криштиану играет в более командный футбол и стал немного хитрее, чем был до этого. Раньше все в атаке завершал Криштиану, сейчас же все немного опаснее. По крайней мере, с моим видением футбола и идеей этой игры. А я все-таки немного в этом понимаю. Теперь с "Реалом" будет нелегко справиться, они играют в командный футбол. Конечно, Криштиану — большая потеря для Мадрида. Но "Реал" — это "Реал", — приводит слова футболиста Marca.

33-летний Роналду этим летом покинул "королевский клуб" и стал игроком "Ювентуса".

Ранее сообщалось, что "Ювентус" намерен приобрести "нового Роналду".