Игроки «Спартака» воюют с Каррерой

Футболисты «Спартака» Ещенко и Глушаков отстранены от тренировок

Московский «Спартак» переживает, пожалуй, свою самую тяжелую неделю с начала сезона. Даже после вылета от греческого ПАОКа в Лиге чемпионов команда не была в таком кризисе, как после недавнего поражения от грозненского «Ахмата» на своем поле (1:2).

По ходу матча со скамейки запасных появились защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков, который является капитаном команды, однако добиться положительного результата это не помогло: красно-белые пропустили гол на 86-й минуте и потерпели свое первое поражение в чемпионате России.

Оба игрока подверглись массированной критике в соцсетях, а затем угодили и в более серьезные неприятности: в СМИ распространилась информация о том, что футболисты поставили «лайк» к записи известного актера Дмитрия Назарова (шеф из «Кухни»), в которой тот критикует главного тренера команды Массимо Карреру.

«Ну что еще должно случиться, Какие нам нужны примеры, Чтобы понять, что гусь — не птица, А наше счастье — не Каррера? С ним нет полета и простора, Одна украденная радость, И сколько нужно нам позора, Чтоб исчерпалась благодарность? Мы можем и терпеть, и злиться, Все с гуся, как вода, стекает, И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!» — такое стихотворение (видимо, собственного сочинения) Назаров прочитал на видеоролике в своем инстаграме.

Неудивительно, что новость о лайках Глушакова и Ещенко под этой записью всполошила сеть: неужто новый раскол в «Спартаке»?

Известные деятели спорта тут же начали высказываться по ситуации. Так, экс-первая ракетка мира и известный болельщик красно-белых Евгений Кафельников оставил в своем твиттере красноречивый хэштег #ЗаМассимо, а затем заявил, что вообще убрал бы из состава Глушакова и Ещенко.

«Давайте будем реалистами. Сейчас в российском чемпионате нет более квалифицированного специалиста, чем Каррера.

И я много раз говорил, что он идеально отвечает командному духу — и болельщики его любят, и футболисты. За исключением некоторых…» — приводит слова экс-теннисиста «СЭ».

С массивной критикой на Назарова набросились и фанаты «Спартака».

«Разве Каррера хочет удержать в команде Глушакова с Дмитрием Комбаровым? Разве он продал Квинси Промеса? Он должен выстроить долгосрочную стратегию для клуба в части покупок и продаж футболистов?» — вопрошал один из пользователей соцсети.

В ответ всем негодующим Назаров оставил эмоциональный комментарий:

«Я не болельщик Карреры! Я 40 лет болею за «СПАРТАК»! И видел разные повороты! И еще увижу! Каррера — это ваша икона, не моя! Я на ней лика не вижу!»

Тем не менее большинство фанатов «Спартака» не поддержали воинственный настрой Назарова. Особо возмущенные болельщики даже создали публичную петицию, в которой попросили руководство клуба применить к Глушакову и Ещенко дисциплинарные санкции.

«Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство принять соответствующие меры», — говорится в описании петиции.

Увидев, насколько серьезный поднялся резонанс, Глушаков опубликовал в своем инстаграме длинное сообщение, заявив, что не ставил никаких лайков:

«Я смотрел видео, где Дмитрий Юрьевич в своем официальном аккаунте читает стихотворение про нашего тренера. Я не ставил лайк под этим (!) видео. Это наглая ложь».

Также футболист объяснил, что однажды оценил положительно один из постов Назарова, не читая текст, просто посмотрев фото. Возможно, в этой записи было нечто провокационное, раз Глушаков решил отдельно оправдаться по данной ситуации, однако про содержание игрок ничего не сказал.

«Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше. Обычный быстрый скроллинг ленты, которым вы сами занимаетесь ежедневно. Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило», — пояснил Глушаков.

Также капитан «Спартака» заверил, что он «не идиот» и в случае недовольства тренером подойдет к нему лично вместо того, чтобы решать этот вопрос лайками.

Однако такие подробные объяснения Глушакова мало кого убедили.

«То, что Глушаков написал целый том опровержений, как «Война и мир»… Ты заднюю не давай! Будь мужиком — скажи, что лайкнул не из-за того, что к Каррере плохо относится, а чисто из солидарности, что это мой друг Назаров сделал. Но не писать же это все… Смешно читать было», — заявил известный волейболист Алексей Спиридонов.

Позднее Ещенко решил убрать «лайк» с публикации Назарова, однако сейчас это вряд ли поможет защитнику.

Карреру принял решение отстранить двух футболистов от тренировок с основным составом, а ведь уже 20 сентября «Спартаку» стартовать в Лиге Европы на выезде с австрийском «Рапидом».

В текущем сезоне чемпионата России капитан красно-белых принял участие во всех семи матчах, но встречу с «Ахматом» начал наблюдать со скамейки запасных. Что касается Ещенко, то у 34-летнего защитника ситуация обстоит несколько иначе. В шести матчей он вышел в стартовом составе лишь трижды, а две встречи провел в резерве.