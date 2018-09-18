Радимов позлорадствовал над конфликтом в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конфликте в московском «Спартаке».
Ранее известный артист театра и кино и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором читает гневное стихотворение, посвящённое главному тренеру красно-белых Массимо Каррере, и под ним поставили лайки Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Сегодня футболисты были отстранены от тренировок с основой. О конфликте высказались многие известные болельщики «Спартака».
«Ох, спартачи, ну молодцы же. Маклаков, Назаров, Кафельников. Ждём Михаила Ефремова… огонь. Доминируй, унижай… Не останавливайтесь! Огонь», — написал Радимов в своём «твиттере».
Ох Спартачи, ну молодцы же 💪Маклаков, Назаров, Кафельников …ждём Михаила Ефремова … огонь, доминируй унижай …не останавливайтесь! Огонь!-)))— Владислав Радимов (@radimov02) September 18, 2018