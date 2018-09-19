Кафельников поставил ультиматум Каррере 

Заявляю ОФИЦИАЛЬНО, и это не хайп! Если мы в четверг проиграем Рапиду и на поле в течении всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой Твитер на 9 месяцев!— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 сентября 2018 г.