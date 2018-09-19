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Кафельников поставил ультиматум Каррере
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Кафельников поставил ультиматум Каррере 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выступил с официальным заявлением. 44-летний болельщик "красно-белых" откажется от ведения Twitter в случае поражения от "Рапида" и отсутствия на поле защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова, сообщает News.ru.
"Заявляю официально, и это не хайп! Если мы проиграем "Рапиду", и на поле в течение всего матча не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой "твиттер" на 9 месяцев!" — написал Кафельников в Twitter.
До этого Кафельников поддержал Массимо Карреру, разместив хештеги #ЗаМассимо и #ПротивКомбароваиГлушакова.
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