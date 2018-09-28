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«Чемпионат» и bwin разыграют наборы футбольной формы для 20 команд
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«Чемпионат» и bwin разыграют наборы футбольной формы для 20 команд 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Чемпионат» и букмекерская компания bwin запускают сов-местный проект «Будь в форме». Акция призвана помочь любительским футбольным командам получить игровую экипировку. Организаторы разыграют 20 наборов игровой формы, в каждом из которых будет 15 комплектов: гетры, шорты, футболка.
Для участия в акции необходимо заполнить простую форму на сайте проекта и выбрать одну из трех цветовых вариаций: Yellow Subma-rine, La Furia Roja или Biancocelesti. После подтверждения регистрации в виде ответного письма от организаторов, участник должен прислать фото своей команды и видео во время командной тренировки с ответом на вопрос: «Почему моей команде нужна форма?». Хронометраж видео не более 60 секунд.
Прием заявок продлится с 19 сентября по 5 октября. Уже 8 октября будет объявлен список из 20 победителей, которые получат бесплатную игровую форму. Если команда не войдет в итоговый список на получение экипировки, то она сможет претендовать на один из 30 комплектов манишек по 10 штук в каждом.
«Чемпионат» и bwin.ru уверены, что любой команде, вне зависимости от статуса и достижений, нужна своя футбольная форма. Проект «Будь в форме» дает возможность каждому любительскому клубу соответствовать внешне высоким профессиональным стандартам. Все подробности на forma.championat.com.
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