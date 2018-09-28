«Чемпионат» и bwin разыграют наборы футбольной формы для 20 команд

«Чемпионат» и букмекерская компания bwin запускают сов-местный проект «Будь в форме» . Акция призвана помочь любительским футбольным командам получить игровую экипировку. Организаторы разыграют 20 наборов игровой формы, в каждом из которых будет 15 комплектов: гетры, шорты, футболка.

Для участия в акции необходимо заполнить простую форму на сайте проекта и выбрать одну из трех цветовых вариаций: Yellow Subma-rine, La Furia Roja или Biancocelesti. После подтверждения регистрации в виде ответного письма от организаторов, участник должен прислать фото своей команды и видео во время командной тренировки с ответом на вопрос: «Почему моей команде нужна форма?». Хронометраж видео не более 60 секунд.

Прием заявок продлится с 19 сентября по 5 октября. Уже 8 октября будет объявлен список из 20 победителей, которые получат бесплатную игровую форму. Если команда не войдет в итоговый список на получение экипировки, то она сможет претендовать на один из 30 комплектов манишек по 10 штук в каждом.