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Селихова дисквалифицировали на два матча
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Вратарь «Спартака» Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты 

ТАСС + ещё 22 7 часов назад
Фото: ТАСС
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов дисквалифицирован на два матча условно за демонстрацию с трибуны оскорбительных жестов во время встречи чемпионата России против грозненского "Ахмата". Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).
В воскресенье "Спартак" проиграл "Ахмату" со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата России. Селихов, который продолжает восстанавливаться после травмы, посетил фанатскую трибуну красно-белых. КДК включил рассмотрение поведения Селихова на основании появившихся в интернете фотографий.
"Этот жест иной трактовке не подлежит, это оскорбительный жест. В дисциплинарном регламенте есть статья 94, в которой упомянута публичная демонстрация оскорбительного жеста в отношении игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча. Селихов дисквалифицирован на два матча условно", — рассказал ТАСС председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
За скандирование оскорбительных выражений, в том числе по происхождению, "Спартак" оштрафован на 140 тысяч рублей. Еще на 25 тысяч рублей красно-белые оштрафованы за несогласованный баннер.
По итогам матча "Локомотив" — "Динамо" (1:1) хозяева суммарно оштрафованы на 70 тысяч рублей, гости — на 140 тысяч рублей.
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