Селихова дисквалифицировали на два матча

Вратарь «Спартака» Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты

В воскресенье "Спартак" проиграл "Ахмату" со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата России. Селихов, который продолжает восстанавливаться после травмы, посетил фанатскую трибуну красно-белых. КДК включил рассмотрение поведения Селихова на основании появившихся в интернете фотографий.

"Этот жест иной трактовке не подлежит, это оскорбительный жест. В дисциплинарном регламенте есть статья 94, в которой упомянута публичная демонстрация оскорбительного жеста в отношении игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча. Селихов дисквалифицирован на два матча условно", — рассказал ТАСС председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

За скандирование оскорбительных выражений, в том числе по происхождению, "Спартак" оштрафован на 140 тысяч рублей. Еще на 25 тысяч рублей красно-белые оштрафованы за несогласованный баннер.

По итогам матча "Локомотив" — "Динамо" (1:1) хозяева суммарно оштрафованы на 70 тысяч рублей, гости — на 140 тысяч рублей.