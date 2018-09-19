ФИФА пожизненно отстранила фигурантов дела о коррупции

ФИФА пожизненно отстранила трех фигурантов дела о коррупции

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от футбольной деятельности трех чиновников, которые являлись фигурантами дела о коррупции в ФИФА, сообщает ТАСС

В числе отстраненных чиновников отказались бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, бывший атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас и бывший консультант по спортивному маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.

Дело Дэвидсона началось еще в мае 2015 года, когда власти США заподозрили его во взяточничестве в размере нескольких миллионов долларов для получения выгодных для его организации прав на футбольные матчи. В октябре 2016 года Дэвидсон признал себя виновным.

В отношении Таккаса расследование также началось в мае 2015 года, его обвиняли в получении взяток от имени бывшего президента КОНКАКАФ в обмен на выдачу маркетинговых прав на футбольные турниры. В мае 2017 года он признал себя виновным в одном из преступлений, связанном с отмыванием денег.

В отношении Трухильо расследование началось в апреле 2016 года, а в марте он признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, среди которых сговор с целью отмывания денег и участие в подкупе футбольных чиновников.

Ранее бывшего вице-президента ФИФА приговорили к девяти годам тюрьмы.