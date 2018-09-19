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«Шахтёр» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»
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«Шахтёр» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче Лиги чемпионов 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Украинский футбольный клуб «Шахтёр» из Донецка сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, проходившая в Харькове, завершилась со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Исмаили и Майкон. У немецкого клуба забивали Флориан Гринич и Ховард Нордвейт.
Сегодня также сыграю соперники «Шахтёра» и «Хоффенхайма» по группе F — английский «Манчестер Сити» и французский «Лион».
В матче группы E голландский «Аякс» разгромил греческий АЕК.
Ранее гол Фирмино на 92-й минуте принёс «Ливерпулю» победу над ПСЖ в матче Лиги чемпионов.
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