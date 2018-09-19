Проститутка в бане и скандал с женой: что творит Глушаков

«Застала с проституткой»: жена Глушакова подала на развод

Игрок московского «Спартака» Денис Глушаков объявил о намерении развестись со своей супругой Дарьей. Пара прожила вместе девять лет, однако семейную идиллию разрушила измена. Адвокат Глушакова утверждает, что верность не смогла сохранить его супруга, при этом сама Дарья говорит ровно противоположное: якобы она застала футболиста с проституткой. В сети даже появилось видео скандального эпизода.

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков попал во вторую скандальную историю за неделю. В интернете распространился ролик, на котором футболист находится в бане и пытается не пустить туда человека с телефоном (возможно, это его жена Дарья).

«Открой дверь!» — кричит женщина. В ответ ей доносится «Нельзя!», но она упрямо твердит: «Надо!».

Когда дверь все-таки открывается, камера начинает трястись (видимо, от удара), однако вскоре картинка приходит в норму, и в кадр попадает Глушаков в банном полотенце и какая-то девушка, которая тут же прячет свое лицо и уходит в другую комнату.

«Вот она, проститутка его! И он…» — утверждает снимающая женщина.

«Ну ты нормальная? — спрашивает в ответ футболист, крутя пальцем у виска. — И что дальше?»

«Игрок «Спартака», капитан «Спартака» *** (занимается сексом) в бане. Жена приезжает и застает его. Вот пожалуйста», — констатирует голос за кадром.

Вскоре после появления этого видеоролика стало известно о том, что Дарья Глушакова подала на развод.

По информации Агентства городских новостей «Москва», этот иск уже официально принят Никулинским судом.

«В суде зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка с матерью и взыскании алиментов на ребенка, а также взыскании алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста, — рассказала пресс-секретарь суда Людмила Коснырева. — О разделе имущества в исковом заявлении ничего не сказано. Беседа по делу назначена на 24 сентября».

Сама Дарья также подтвердила свое желание развестись и связала его с изменами супруга.

«Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены, — приводит слова женщины «СЭ». — Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо» (красно-белые одержали победу со счетом 2:1, Глушаков провел на поле 61 минуту. — «Газета.Ru»).

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно».

Дарья заверила, что не выкладывала скандальный видеоролик в сеть и не знает, кто именно это сделал, однако подчеркнула, что о «похождениях» Глушакова давно известно в клубе.

Со стороны футболиста также последовал официальный ответ. Адвокат игрока Марина Дубровская в комментарии Super.ru сообщила, что на самом деле он давно не живет с супругой, так что ее претензии по поводу времяпрепровождения с другой девушкой выглядят необоснованно.

При этом юрист подчеркнула, что измену, которая привела к расставанию пары, совершила сама Дарья, а не футболист, и доказательства этого эпизода будут предоставлены в случае необходимости.

«Пару месяцев назад Денис принял решение уже официально разойтись с Дарьей, хотел сделать это мирно и цивилизованно, несмотря на ее измену.

Они разъехались, перестали жить вместе. Но после этого начались постоянные провокации со стороны Дарьи. Мы готовы договариваться и по поводу имущества, и по поводу детей. Но Дарья на диалог не идет», — сказала Дубровская, добавив, что имущество с большой долей вероятности будет делиться 50 на 50.

По версии адвоката, Дарья намеренно ворвалась в баню, где отдыхал Глушаков, чтобы заснять провокационное видео, которое теперь самостоятельно распространяет в интернете. При этом на момент съемки супруги уже полгода не жили вместе. Девушку, которая находилась в сауне, Дубровская назвала «подругой детства Дениса».

«Это не «проститутка», которой в истерике Дарья называет девушку. Понятно, что она сделала это специально, ей выгодно ситуацию повернуть в свою пользу.

Ей не хочется, чтобы история о том, как она изменяла мужу, получила огласку при бракоразводном процессе», — пояснила юрист.

Зачем Дарья ждала около двух недель для того, чтобы опубликовать скандальную запись, до сих пор неясно. Не могла же она предположить, что Глушаков именно в середине сентября попадет в скандал с неосторожным «лайком» на критичный пост актера Дмитрия Назарова о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере?

За это проявление неуважения футболиста уже отстранили от тренировок с основным составом и не взяли на матч Лиги Европы с венским «Рапидом».

Кроме того, в СМИ появилась информация, что капитанскую повязку Глушакова теперь заберет Георгий Джикия . И прямо посреди этой черной полосы вдруг начинается скандал с женой. Если все это было продумано и рассчитано, то Денису даже можно в какой-то степени посочувствовать.

Сам Глушаков подтвердил, что давно разъехался с супругой, однако причины такого решения, в отличие от своего адвоката, озвучивать не стал. Любопытно, что, несмотря на разрыв, в инстаграме футболиста 14 июня появилось совместное фото с Дарьей, на котором они стоят в обнимку.

Милый снимок с семьей также появился в профиле Глушакова 16 апреля. Футболист охарактеризовал его хэштегами #семья, #прогулка, #дома, #дети, #счастье, #love.

Похоже, что разрыв произошел все-таки не так давно. Хотя вполне возможно, что пара просто прогуливалась вместе.

Брак футболиста просуществовал девять лет — с 2009 года. У пары есть две дочери — Валерия (родилась в 2011 году) и Александра (в 2016-м).