Конец Глушакова. Капитан «Спартака» в бане

Как спасти Дениса Глушакова? Колонка Дмитрий Егорова

Как всё это понимаем мы, Каррера и команда.

«Локомотив» получает 0:3 от «Галатасарая», ЦСКА играет в ЛЧ с «Викторией», «Зенит» с со знаменитым Дзюбой едет в Копенгаген — сейчас этих тем в спортивном поле нет. Их закрыли скандалы в «Спартаке» , по резонансу не уступающие даже крушению российского самолета самолета в Сирии.

Причём, ещё позавчера казалось, что отстранение Глушакова и Ещенко от поездки в Вену станет главной темой месяца и поворотным моментом в стратегии клуба, но уже сегодня вся страна говорит о видео, на котором «капитан „Спартака“ отдыхает в бане с проститутками за день до матча».

Мы бы не украшать сайт чужим нижним бельем, однако личная драма дает даёт метастазы и в футбольную плоскость, выставляя Глушаковаи «Спартак» в отвратительном свете. Поэтому сейчас важно ещё раз пересмотреть видео и спокойно разбить ситуацию на логические звенья, который помогут болельщикам сделать чуть более взвешенные выводы.

1. Нам точно ясно, что Глушаков находится в бане с девушкой. Но она одета. 2. Его жена Дарья готовит видеоролик для общественного пользования, что подтверждает вполне анонсная фраза: «Капитан „Спартака“ перед игрой „занимается сексом в бане с проститутками“. 3. Адвокат Дениса выдаёт версию, что пара давно не живет вместе из-за измены Дарьи, а девушка на видео — просто подруга детства.

4. Дарья отвечает, что видео было снято 25 августа, за день до матча „Спартака“ с „Динамо“, и эта измена вынудила её подать на развод. 5. При этом, если оценить так любимый Глушаковым „инстаграм“, то Денис, во-первых, не является подписчиком своей жены. Во-вторых, с июня он не выкладывает общие фотографии. 6. Если сопоставить даты, то 25 августа, уже не живущий с Дарьей Денис, имел полное право находиться в обществе кого угодно. И здесь важно выложить ещё одного фото, сделанное в ресторане у дома Дениса. Он сидит в обнимку с той же особой, которую вполне можно назвать новой девушкой, подругой детства, но вряд ли проституткой, как это подаётся на видео.

7. Читая слова адвоката Глушакова, кажется, что Денис весь в белом. Но, во-первых, это далеко не правда. Во-вторых, важно узнать, не давит ли капитан „Спартака“ своими связями в вопросе раздела имущества и детей и не вынуждает ли тем самым жену на крайние меры, включающие подготовку таких роликов.

Налицо грандиозная семейная драма, в которую попали два хороших и сильных человека, их родители и, что важнее, дети. Денису и Дарье можно только посочувствовать и навсегда закрыть эту тему, передав её программам Андрея Малахова , если, конечно, герои захотят обсуждать историю публично.

При этом, мы обязаны сделать вывод, что заявления о том, что Денис вёл разгульный образ жизни и отдыхал в обществе проституток перед матчами „Спартака“ — как минимум неправда.

Это важно закрепить.

Александра Кержакова. Но личные неурядицы, продолжающиеся долгое время, могут объяснить ухудшение игры Глушакова. Разводы и скандалы повлияли ни на одну карьеру. На память приходят случаи с лучшими игроками СНГ новейшего времени — Александра Глеба, Андрея Аршавина

Причём, Глушаков находится в худшем положении. Сначала он выпадает из сборной и не едет на ЧМ. Позже фанаты, в том числе известные, открыто выступают за его уход из команды. Сейчас он не едет на матч с „Рапидом“, потому что ставит безобидный лайки под постом актера Назарова, унижающего Карреру.

Но разве мы можем отрицать, что пресловутый лайк материализовался через мысли? Разве нормально, что Денис так и не принёс извинений? Разве логично, что он сделал пост в „инстаграме“, а не мгновенно позвонил тренеру, понимая опасность ситуации.

Конечно, главный тренер „Спартака“ на пресс-конференции уводит тему в плоскость плохой физической готовности, но это является вполне мудрым финтом, позволяющим не разжигать тему и, в случае чего (возможно, извинений) вернуть Глушакова в состав.

Не выглядит обделённой без Дениса и команда. Джикия смеется прямо во время вопроса, заданного Каррере про Глушакова.

Игроки на стадионе выполняют упражнения Рауля Рианчо в атмосфере, ничем не отличающейся от обычной. И если „Спартак“ успешно пройдет раунд ЛЕ и сыграет в дерби с ЦСКА, то карьере Глушакова в клубе придёт конец, а окончательно в бан его уведет возвращение Романа Еремёнко

Заслуженным ли будет финал? Теперь — да, безусловно. Глушаков заигрался, потерялся и попал в череду неудач. Но вот справедливым ли — вряд ли. Ведь во всем виноват не только он.

Самый сложный вопрос сейчас — что же может спасти Глушакова?

Возможно, ему нужно честно рассказать о своих проблемах, подвести черту и начать жизнь, карьеру в „Спартаке“ и отношения с тренером заново.

Возможно, ему стоит просто найти новый клуб, оставив амбиции и желание закончить карьеру в Москве. Возможно, необходимо просто отсидеться и посмотреть, что будет с его нынешним клубом хотя бы до зимы, хотя при любых результатах, качестве игры и всем остальном — именно капитан в глазах публики останется главным виновником неудач „Спартака“.

Как пел классик современного репа: „Жизнь кудрявая, как Валера Карпин“. И у Глушакова сейчас, возможно, самый сложный и тяжелый её завиток. Остается лишь пожелать тем, кто сейчас добивает и гноит капитана „Спартака“, никогда не сталкиваться с таким в жизни.