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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Викторией»
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч ЛЧ с «Викторией» 

RT на русском + ещё 10 4 часа назад
Фото: @pfc_cska Twitter
Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Викторией» из Пльзени.
Состав опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
С первых минут на поле стадиона «Дусан Арена — Места Плзне» выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Иван Обляков, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Фёдор Чалов.
Матч «Виктория» — ЦСКА состоится начнётся в 22:00 по мск.
Ранее ЦСКА сыграл вничью с чешской «Викторией» в юношеской Лиге чемпионов.
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