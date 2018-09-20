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«Спартак» проиграл «Рапиду»
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«Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» в матче группового этапа Лиги Европы 

ТАСС + ещё 43 3 часа назад
Фото: EPA
Московский футбольный клуб "Спартак" проиграл венскому "Рапиду" со счетом 0:2 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G прошла в Вене.
Забитыми мячами отметились Мерт Мюлдюр (50-я минута) и Томас Мург (68).
Текущий еврокубковый сезон "Спартак" начал с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей проиграл греческому ПАОКу и вылетел из турнира, отправившись в групповой раунд Лиги Европы.
В последний раз "Спартак" играл в групповом раунде Лиги Европы в сезоне-2008/09 (турнир назывался Кубок УЕФА). Тогда московская команда заняла в своей группе четвертое место и не смогла выйти в плей-офф соревнований. В прошлом сезоне "Спартак" играл в групповом раунде Лиги чемпионов, занял в группе третье место, а в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух встреч уступил испанскому "Атлетику".
В последний раз "Спартак" играл против "Рапида" в 1966 году, команды встречались в 1/8 финала Кубка обладателей кубков сезона-1966/67. В домашнем матче "Спартак" сыграл с "Рапидом" вничью со счетом 1:1, а в гостях красно-белые потерпели поражение — 0:1.
В следующем туре "Спартак" примет испанский "Вильярреал", "Рапид" в гостях сыграет с шотландским "Рейнджерс". Обе встречи пройдут 4 октября.
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