Роналду удалён с поля в матче с «Валенсией»

Роналду был удалён с поля поля в матче ЛЧ «Валенсия» — «Ювентус»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил красную карточку в матче гостевом матче Лиги чемпионов против испанской «Валенсии». На 29 минуте встречи, проходящей на стадионе «Месталья», арбитр показал форварду красную карточку после того, как Роналду провёл рукой по голове защитнику хозяев Джейсону Мурильо Таким образом, «Ювентус» остался в меньшинстве. На данный момент счёт в матче не открыт — 0:0. Ранее Джошуа рассказал, что изучает методику Криштиану Роналду для сохранения физической формы.