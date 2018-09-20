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Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам
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Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Reuters
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед пытался устроить конфликт с арбитром Феликсом Брихом из-за удаления Криштиану Роналду во время матча с «Валенсией». Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, Недвед вместе с двумя коллегами пытался выяснить отношения в перерыве игры, но судья ушел в раздевалку, не ответив им.
Ранее Роналду впервые в карьере был удален во время матча Лиги чемпионов. Брих показал ему красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки судьи за воротами.
По данным СМИ, Роналду наказали за то, что он схватил за волосы Джейсона Мурильо. Ему может грозить дисквалификация на три матча.
В итоге «Ювентус» обыграл «Валенсию» со счетом 2:0, несмотря на удаление португальского футболиста.
О переходе Роналду в «Ювентус» стало известно 10 июля. Сумма трансфера составила сто миллионов евро. В туринском клубе игрок будет получать 30 миллионов евро в год. Его контракт рассчитан на четыре года — до лета 2022-го.
Сообщалось, что футболисту предлагали подписать новое соглашение с «Реалом», где он играл с 2009-го, но он отказался, посчитав себя «недооцененным» в испанском клубе.
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