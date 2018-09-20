Слова удалившего Роналду судьи прочли по губам

По данным издания, Недвед вместе с двумя коллегами пытался выяснить отношения в перерыве игры, но судья ушел в раздевалку, не ответив им.

Ранее Роналду впервые в карьере был удален во время матча Лиги чемпионов. Брих показал ему красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки судьи за воротами.

По данным СМИ, Роналду наказали за то, что он схватил за волосы Джейсона Мурильо . Ему может грозить дисквалификация на три матча.

В итоге «Ювентус» обыграл «Валенсию» со счетом 2:0, несмотря на удаление португальского футболиста.

О переходе Роналду в «Ювентус» стало известно 10 июля. Сумма трансфера составила сто миллионов евро. В туринском клубе игрок будет получать 30 миллионов евро в год. Его контракт рассчитан на четыре года — до лета 2022-го.