Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 49-го места на 46-е в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды две победы в сентябрьских матчах. В стартовом матче Лиги наций россияне на выезде обыграли сборную Турции (2:1), а в товарищеском матче на своем поле разгромили чехов (5:1). Сборная России набрала 1423 очка.

Первое место в рейтинге делят сборные Франции и Бельгии, в активе которых 1729 очков. Третью позицию занимает сборная Бразилии (1663). Также в десятку входят команды Хорватии (1634), Уругвая (1632), Англии (1612), Португалии (1606), Швейцарии (1598), Испании (1597) и Дании (1581).

В июньской версии российская команда занимала рекордно низкое для себя 70-е место. Россияне на домашнем чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где уступил хорватам (2:2, 3:4 — пенальти).

Следующая версия рейтинга будет представлена 25 октября. В следующем матче 11 октября сборная России в Лиге наций сыграет с командой Швеции в Калининграде, а 14 октября — с командой Турции в Сочи.

Двухлетка антирекордов

С февраля по октябрь 2016 года российская команда опустилась с 23-го на 56-е место (до этого худший показатель датировался 1998 годом — 40-я строчка). В дальнейшем команда еще несколько раз обновила антирекорд. Сборная лишь несколько раз смогла улучшить свое положение, но малозаметно — команда поднималась на одну-две строчки максимум.

Во многом это было связано с тем, что команда не играла в официальных матчах на протяжении двух лет, за исключением Кубка конфедераций. В этой связи рейтинг не раз подвергался критике, поскольку не отражал реальную расстановку сил в мировом футболе. Фактически команда-хозяйка чемпионата мира или Европы оказывалась в заведомо проигрышном положении из-за того, что на протяжении двух лет могла проводить только товарищеские матчи, которые имели небольшую ценность в рейтинге.

После чемпионата мира — 2018 ФИФА изменила систему подсчета очков, в связи с чем июльский рейтинг так и не был опубликован. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций, призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами "окон" календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах "окон" (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2.5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу будет даваться 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражения в плей-офф финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.