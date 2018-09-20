Газзаев предложил реформировать российский футбол

Депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что российским футбольным клубам необходимо зарабатывать деньги.
Слова экс-тренера ЦСКА приводит «Парламентская газета». Газзаев счел неприемлемым нахождение клубов и стадионов на балансах региональных бюджетов.
«Только после кардинального реформирования модели российского футбола спортивные клубы смогут выйти из долгов, если решить вопрос адекватных выплат от трансляций матчей и повысить привлекательность у спонсоров. Тогда футбольные клубы смогут взять на себя содержание построенных недавно стадионов», — цитирует издание Газзаева.
По мнению парламентария, если стадионы будут содержаться за бюджетные деньги, спорт в регионах России не сможет разиваться:
«Если этого не сделать, содержание убыточных новых стадионов придётся брать регионам, а это чревато тем, что денег на развитие другого спорта в этих субъектах не будет».