Газзаев предложил реформировать российский футбол

Валерий Газзаев вновь заявил о необходимости реформировать футбол в РФ

Слова экс-тренера ЦСКА приводит « Парламентская газета ». Газзаев счел неприемлемым нахождение клубов и стадионов на балансах региональных бюджетов.

«Только после кардинального реформирования модели российского футбола спортивные клубы смогут выйти из долгов, если решить вопрос адекватных выплат от трансляций матчей и повысить привлекательность у спонсоров. Тогда футбольные клубы смогут взять на себя содержание построенных недавно стадионов», — цитирует издание Газзаева.

По мнению парламентария, если стадионы будут содержаться за бюджетные деньги, спорт в регионах России не сможет разиваться: