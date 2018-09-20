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Газзаев предложил реформировать российский футбол
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Валерий Газзаев вновь заявил о необходимости реформировать футбол в РФ 

ИД «Собеседник» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что российским футбольным клубам необходимо зарабатывать деньги.
Слова экс-тренера ЦСКА приводит «Парламентская газета». Газзаев счел неприемлемым нахождение клубов и стадионов на балансах региональных бюджетов.
«Только после кардинального реформирования модели российского футбола спортивные клубы смогут выйти из долгов, если решить вопрос адекватных выплат от трансляций матчей и повысить привлекательность у спонсоров. Тогда футбольные клубы смогут взять на себя содержание построенных недавно стадионов», — цитирует издание Газзаева.
По мнению парламентария, если стадионы будут содержаться за бюджетные деньги, спорт в регионах России не сможет разиваться:
«Если этого не сделать, содержание убыточных новых стадионов придётся брать регионам, а это чревато тем, что денег на развитие другого спорта в этих субъектах не будет».
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