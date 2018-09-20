УЕФА открыл дело в отношении Роналду по итогам матча ЛЧ с «Валенсией»

Как сообщает ESPN дело в отношении 33-летнего португальца будет рассмотрено 27 сентября.

Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи с «Валенсией». Для португальца это первое в карьере удаление в Лиге чемпионов.

Матч между «Валенсией» и «Ювентусом» завершился победой бьянконери со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов.