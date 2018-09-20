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УЕФА открыл дело в отношении Роналду
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УЕФА открыл дело в отношении Роналду по итогам матча ЛЧ с «Валенсией» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Валенсией».
Как сообщает ESPN дело в отношении 33-летнего португальца будет рассмотрено 27 сентября.
Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи с «Валенсией». Для португальца это первое в карьере удаление в Лиге чемпионов.
Матч между «Валенсией» и «Ювентусом» завершился победой бьянконери со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов.
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