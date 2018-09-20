Фанаты ПАОК напали на болельщиков «Челси»

Болельщики греческого футбольного клуба ПАОК напали на фанатов лондонского «Челси» в Салониках накануне матча команд в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
Как сообщает Mirror, двое фанатов лондонцем получили ранения в следствии нападении группы из трёх неизвестных, которым предположительно являются фанаты ПАОК.
Отмечается, что английские фанаты отказались выдвигать официальные обвинения в адрес напавших.
Матч ПАОК — «Челси» пройдёт 20 сентября на стадионе «Тумба». Начало — в 19:55 мск.
Ранее сообщалось, что «Лион» намерен пожизненно отстранить фаната за нацистское приветствие на матче Лиги чемпионов.