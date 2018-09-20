СМИ: Фанаты ПАОК напали на болельщиков «Челси» в Салониках

Болельщики греческого футбольного клуба ПАОК напали на фанатов лондонского «Челси» в Салониках накануне матча команд в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Mirror, двое фанатов лондонцем получили ранения в следствии нападении группы из трёх неизвестных, которым предположительно являются фанаты ПАОК.

Отмечается, что английские фанаты отказались выдвигать официальные обвинения в адрес напавших.

Матч ПАОК — «Челси» пройдёт 20 сентября на стадионе «Тумба». Начало — в 19:55 мск.

Ранее сообщалось, что «Лион» намерен пожизненно отстранить фаната за нацистское приветствие на матче Лиги чемпионов.